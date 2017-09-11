СК завел дело после гибели ребенка при камнепаде в Сочи

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка при камнепаде в Сочи, сообщается на сайте СК России в понедельник.
"В правоохранительные органы Сочи днем 10 сентября 2017 года поступило сообщение об обнаружении тела 11-летнего ребенка в лесном массиве в районе поселка Кепша с многочисленными телесными повреждениями. По данному факту следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.
Как полагает следствие, 10 сентября мальчик вместе с мамой и тетей находился на прогулке на территории закрытой старой автомобильной дороги в районе поселка Кепша. В это время с расположенной рядом скалы на голову ребенка упал камень, в результате чего он провалился в 60-метровый обрыв. От полученных травм мальчик скончался на месте.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.