СК завел дело после гибели ребенка при камнепаде в Сочи

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка при камнепаде в Сочи, сообщается на сайте СК России в понедельник.

В воскресенье днем приехавшие на отдых в Сочи 11-летний мальчик, его мама и тетя во время прогулки в районе поселка Кепша попали под камнепад. Один из камней попал ребенку в голову, в результате мальчик погиб, его тело сбило в пропасть. Женщины не пострадали. Тело мальчика позже обнаружили спасатели, его передали сотрудникам полиции.

"В правоохранительные органы Сочи днем 10 сентября 2017 года поступило сообщение об обнаружении тела 11-летнего ребенка в лесном массиве в районе поселка Кепша с многочисленными телесными повреждениями. По данному факту следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, 10 сентября мальчик вместе с мамой и тетей находился на прогулке на территории закрытой старой автомобильной дороги в районе поселка Кепша. В это время с расположенной рядом скалы на голову ребенка упал камень, в результате чего он провалился в 60-метровый обрыв. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.