На Кубани школьника ударило током на железнодорожной станции

КРАСНОДАР, 11 сен — РИА Новости. Тринадцатилетнего мальчика на железнодорожной станции Протока в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае ударило током высокого напряжения, следователи проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК России.

"Проводится доследственная проверка по факту травмирования током высокого напряжения 13-летнего мальчика, учащегося МБОУ СОШ № 3 имени полководца А.В. Суворова города Славянска-на-Кубани", — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, в воскресенье около 19.45 на 40 км станции Протока, расположенной в черте города Славянка-на-Кубани Краснодарского края, мальчик забрался по металлической лестнице на цистерну поезда. Как добавили в СК, когда мальчик подошел к линии контактной сети, его ударило электрическим током.

Школьник получил 80% ожогов тела, он доставлен в ожоговое отделение Краснодарской термической больницы № 1, отметили в ведомстве.