На Кубани школьника ударило током на железнодорожной станции

КРАСНОДАР, 11 сен — РИА Новости. Тринадцатилетнего мальчика на железнодорожной станции Протока в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае ударило током высокого напряжения, следователи проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК России.
По предварительным данным ведомства, в воскресенье около 19.45 на 40 км станции Протока, расположенной в черте города Славянка-на-Кубани Краснодарского края, мальчик забрался по металлической лестнице на цистерну поезда. Как добавили в СК, когда мальчик подошел к линии контактной сети, его ударило электрическим током.
Школьник получил 80% ожогов тела, он доставлен в ожоговое отделение Краснодарской термической больницы № 1, отметили в ведомстве.