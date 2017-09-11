В Мордовии возбудили уголовное дело о фальсификации документов на выборах

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Мордовии по сообщению о фальсификации избирательных документов на одном из участков в Саранске, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов)", - говорится в сообщении.

Как установлено следствием, 10 сентября, в Единый день голосования на избирательном участке в Саранске неизвестные сфальсифицировали избирательные документы, проставив отметки в бюллетенях для голосования на выборах главы Мордовии, а затем передали их людям, чтобы голосующие опустили их в урны.

Отмечается, что следователем СК были обнаружены и изъяты 68 избирательных бюллетеней с внесенными в них изменениями.

На выборах главы Мордовии победил действовавший глава региона Владимир Волков с 89,17% голосов.