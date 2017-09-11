Кемеровчанке ограничили свободу после гибели двухлетнего сына

КЕМЕРОВО, 11 сен — РИА Новости. Суд в городе Кемерово приговорил к одному году ограничения свободы местную жительницу, не уследившую за двухлетним сыном, который выпал из окна пятого этажа и позже скончался в больнице, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.

Инцидент произошел 29 июня в Кировском районе Кемерово. Мальчик находился дома под присмотром мамы. Когда она вышла в ванную комнату, ребенок подставил стул и забрался на подоконник открытого окна. Мальчик оперся на москитную сетку, конструкция не выдержала, и ребенок выпал из окна пятого этажа. Женщина услышала хлопок, сразу зашла в комнату, но сына не увидела. Выглянув в окно, она обнаружила, что мальчик лежит на земле, вызвала скорую помощь.

"В крайне тяжелом состоянии мальчик был госпитализирован. Две недели врачи боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось, от полученных травм он скончался в больнице. В рамках расследования уголовного дела в органы полиции направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления", — говорится в сообщении.

Суд признал 22-летнюю женщину виновной по статье "причинение смерти по неосторожности" и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы.