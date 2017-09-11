Кемеровчанке ограничили свободу после гибели двухлетнего сына

КЕМЕРОВО, 11 сен — РИА Новости. Суд в городе Кемерово приговорил к одному году ограничения свободы местную жительницу, не уследившую за двухлетним сыном, который выпал из окна пятого этажа и позже скончался в больнице, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.
"В крайне тяжелом состоянии мальчик был госпитализирован. Две недели врачи боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось, от полученных травм он скончался в больнице. В рамках расследования уголовного дела в органы полиции направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления", — говорится в сообщении.
Суд признал 22-летнюю женщину виновной по статье "причинение смерти по неосторожности" и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы.