Полиция начала проверку после возгорания машин у офиса адвоката Учителя

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Полиция проверяет обстоятельства возгорания автомобилей в центре Москвы рядом с офисом коллегии адвокатов, где работает Константин Добрынин, представляющий интересы режиссёра Алексея Учителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Ранее Добрынин написал на своей странице в социальной сети Facebook о том, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper, который находится в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикреплённых к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть".

"В 5.20 на службу "02" от граждан поступила информация о возгорании автомобилей в районе дома 10 в Староконюшенном переулке. Прибывшими на место происшествия полицейскими обнаружены автомобили Honda и Mercedes, пострадавшие от огня. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС также подтвердили информацию о возгорании двух автомобилей на Староконюшенном переулке сегодня утром. По данным спасателей, горели две машины на площади около 8 квадратных метров, пострадавших в результате инцидента нет.

Режиссер Учитель снимает фильм, посвященный судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Фильм вызвал протесты со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Ранее студия Учителя в Санкт-Петербурге подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна студии бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание. Лидер православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин осудил нападение, подчеркнув, что это провокация, и предложил в целях безопасности обеспечить режиссера охраной.

Утром 4 сентября во входную группу киноконцертного театра "Космос", расположенного в центре Екатеринбурга, врезался автомобиль УАЗ. Возник пожар, площадь которого составила 30 квадратных метров. По факту возбудили дело по статье "умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". Также был задержан 38-летний подозреваемый, находящийся сейчас в больнице с ожогами. В СМИ появилась версия, согласно которой, мужчина устроил поджог, протестуя против фильма "Матильда". Однако следствие заявляло, что пока не установило причины, заставившие жителя Урала протаранить киноконцертный театр.

Главную роль в фильме "Матильда" сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. По словам режиссера, в 2019 году на телеэкраны выйдет четырехсерийная версия фильма. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг фильма, который еще не вышел в прокат.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере, странно".