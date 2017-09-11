Житель Кузбасса поделился с попутчицей украденными у нее же деньгами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 сен — РИА Новости. Транспортная полиция Сургута возбудила уголовное дело в отношении жителя Кемерово, который украл у попутчицы деньги и, решив ее успокоить, поделился частью похищенного, сообщает пресс-служба уральского управления на транспорте МВД РФ.

Отмечается, что молодой человек познакомился с будущей жертвой в купе поезда, следовавшего из ямальского города Новый Уренгой. Ночью он украл у девушки 16 тысяч рублей, которые она оставила в рюкзаке под раскладным столиком. После этого мужчина сошел на станции недалеко от Сургута, где с друзьями пересел на другой поезд.

"Уже в Сургуте мужчину задержали в проходящем поезде и изъяли 6 тысяч рублей. Оказалось, что, украв у своей попутчицы всю имевшуюся наличность, тот успел не только потратить значительную сумму, но и утром, узнав от потерпевшей о том, что ночью были похищены деньги, "помог" ей — дал 3 тысячи рублей из украденных у нее же", — рассказывают в транспортной полиции.

По информации ведомства, задержанный — 26-летний житель Кемерова. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража".