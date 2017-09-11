Власти Крыма заявили о невмешательстве в дело зампреда меджлиса Чийгоза

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Приговор заместителю председателя запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтему Чийгозу стал результатом работы следствия, власти республики в этот процесс не вмешивались, заявил глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов.

Чийгоз признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией) и получил восемь лет заключения в колонии общего режима.

"Приговор суда вынесен на основе материалов следствия. Власти республики не вмешивались и не влияли на процесс в период следствия и суда. Более того, представители органов власти давали свидетельские показания суду по данному делу", — сказал РИА Новости Смирнов.

По версии следствия, Чийгоз 26 февраля 2014 года был одним из организаторов массовых беспорядков под стенами государственного совета республики (в то время верховный совет). Тогда погибло два человека, 79 были ранены. При этом группа радикально настроенных активистов совершила попытку захвата здания парламента. Чийгоз обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Остальные пять обвиняемых также проходят по статье УК РФ "участие в массовых беспорядках".

Верховный суд Крыма в конце апреля прошлого года признал меджлис, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Крымские власти неоднократно заявляли, что лидеры меджлиса, проживающие сегодня на Украине, причастны к организации продовольственной и энергетической блокады полуострова.

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