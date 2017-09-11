В реке в Кузбассе нашли гранату времен Гражданской войны

КЕМЕРОВО, 11 сен – РИА Новости. Бойцы Росгвардии в Кузбассе уничтожили изготовленную около 100 лет назад гранату, которую обнаружил в реке житель города Белово, сообщил РИА Новости в понедельник представитель областного управления ведомства Дмитрий Керсановский.

"Местный житель сдал в полицию предмет, похожий на гранату. Подозрительную находку 39-летний мужчина обнаружил под мостом в реке Бачат с помощь поискового магнита. Осмотрев предмет, несмотря на сильные следы коррозии, саперы Росгвардии установили, что находка является гранатой "Ф-1" французского производства времен Гражданской войны", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, боеприпас был со взрывчатым веществом и представлял угрозу взрыва, поэтому бойцы Росгвардии вывезли историческую находку на безопасный участок, где и уничтожили ее.

События Гражданской войны в Сибири разворачивались преимущественно в 1918 – 1921 годах.

Согласно расценкам проводимой на постоянной основе операции "Оружие", жителю Белово, сдавшему гранату, полагается вознаграждение в размере двух тысяч рублей. Стражи правопорядка поблагодарили мужчину за проявленную бдительность, но в будущем настоятельно рекомендовали никогда не брать подобные предметы в руки.

"О найденных гранатах и других боеприпасах гражданам необходимо сразу же сообщать в полицию, ни в коем случае не переносить и не перевозить их самостоятельно. Неосторожное обращение с такими находками может привести к взрыву", — отметил Керсановский.

Как уточнили РИА Новости в главке МВД по Кузбассу, с начала 2017 года жители области добровольно сдали в правоохранительные органы около 400 единиц оружия и 2,8 тысячи боеприпасов. Общая сумма выплат, произведенных населению в рамках операции "Оружие", составила 2,2 миллиона рублей.