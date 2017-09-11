Адвокат обещал обжаловать приговор замглавы меджлиса

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Решение Верховного суда Крыма, где в понедельник к 8 годам лишения свободы приговорили заместителя председателя запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза, будет обжаловано, заявил адвокат Николай Полозов.

"Мы продолжаем борьбу. Решение будет обжаловано", — сказал Полозов сторонникам осужденного, собравшимся перед зданием суда.

По его словам, Чийгоз остался гражданином Украины, поэтому к процессу его освобождения будет подключены украинские власти. При этом Полозов призвал собравшихся разойтись, чтобы не давать поводов правоохранителям для задержания. После проведения коллективной молитвы активисты приняли решение оставить место импровизированного митинга.

Чийгоз признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Тогда погибли два человека, 79 были ранены. Группа радикально настроенных активистов совершила попытку захвата здания парламента. Чийгоз обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Остальные пять обвиняемых также проходят по статье УК РФ "участие в массовых беспорядках".

Верховный суд Крыма в конце апреля прошлого года признал меджлис, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Крымские власти неоднократно заявляли, что лидеры меджлиса, проживающие сегодня на Украине, причастны к организации продовольственной и энергетической блокады полуострова.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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