Житель Кузбасса пойдет под суд за насилие над 8-летней дочерью

КЕМЕРОВО, 11 сен — РИА Новости. Житель кузбасского города Киселевска предстанет перед судом за несколько преступлений, включая неоднократные насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней дочери, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по Кемеровской области.

По данным ведомства, 30-летний мужчина обвиняется по трем эпизодам насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении не достигшей 14-летнего возраста, а также в незаконном приобретении и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере и нарушении правил дорожного движения после того, как был подвергнут административному наказанию.

"С января по март текущего года обвиняемый, угрожая ножом 8-летней дочери, совершал в отношении нее насильственные преступления сексуального характера. Девочка, испугавшись, о действиях отца никому не рассказывала. В мае текущего года сотрудники полиции задержали обвиняемого при приобретении наркотиков. В беседе с полицейскими мужчина рассказал о преступлениях, совершенных им в отношении дочери", — говорится в сообщении.

Как отмечает СУСК, факт совершения насильственных преступлений в отношении девочки подтвердился в ходе следственных действий. По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.