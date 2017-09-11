"Кировлес" оспорил снижение взысканной с Навального компенсации

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. "Кировлес" обжаловал снижение компенсации с 16 до 2 миллионов рублей, взысканной с Алексея Навального, бизнесмена Пётра Офицерова и экс-главы "Кировлеса" Вячеслава Опалева, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

"Кировлес" подал апелляционную жалобу на постановление Никулинского суда Москвы, она будет рассмотрена 14 сентября", — сказал представитель суда.

По его словам, Навальный и Офицеров также обжаловали решение.

Изначально "Кировлес" просил взыскать чуть больше 16 миллионов 165 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба от хищений. Однако суд удовлетворил иск частично и взыскал в пользу компании 2 миллиона 164 тысячи рублей.

Дело "Кировлеса" рассматривалось судом дважды: в ходе первого процесса бывший советник губернатора области на общественных началах Навальный, не признавший вину и считающий дело политически мотивированным, получил пятилетний условный срок, но приговор был отменен Верховным судом РФ после постановления Европейского суда по правам человека, который нашел нарушения прав подсудимых при судебном разбирательстве, но не обнаружил политической мотивации.

В ходе повторного разбирательства Навальный по делу "Кировлеса" получил пять лет условно, данный приговор в мае признан законным и обоснованным. По версии следствия, Навальный и Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием "Кировлес" на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 миллиона рублей.