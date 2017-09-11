Под Оренбургом школьница получила травму на уроке физкультуры

УФА, 11 сен — РИА Новости. Школьница в Оренбургской области получила травмы и была госпитализирована после того, как во время урока физкультуры на нее упала ветка дерева, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по области Анжелика Линькова.

По данным следствия, инцидент произошел в одной из школ Курманаевского района Оренбургской области в минувшую пятницу.

"Шел урок физкультуры на улице, на территории школы. В этот момент на 11-летнюю девочку упала ветка дерева. В результате она получила телесные повреждения, бригада скорой помощи госпитализировала ее в районную больницу", — рассказала Линькова.

Следователи выясняют, кто в школе должен был следить за состоянием деревьев, также будет дана оценка экспертов о тяжести вреда здоровья, причиненного ребенку.