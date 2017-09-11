Улюкаев рассказал, что под домашним арестом продолжает писать стихи

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщил, что под домашним арестом продолжает писать стихи, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

По словам Улюкаева, он по-прежнему пишет стихи, но пока не готов их декларировать. На вопрос, скоро ли можно ожидать выход его книги, Улюкаев сказал: "Ждать нужно всегда".

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии Следственного комитета, полученная экс-министром взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".