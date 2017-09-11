На Урале вынесли приговор пенсионерке, пытавшейся из мести убить младенца

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сен — РИА Новости. Суд приговорил к 8 годам колонии общего режима 64-летнюю женщину из Челябинской области, которая в новогоднюю ночь, желая отомстить сопернице, оставила коляску с грудным ребенком на улице, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
"Уйский районный суд вынес приговор в отношении 64-летней местной жительницы. Суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Женщина обвинялась в "покушении на убийство малолетней, находящейся заведомо для виновной в беспомощном состоянии" и "незаконном проникновении в жилище", уточняется в сообщении.