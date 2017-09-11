В Дагестане восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

МАХАЧКАЛА, 11 сен — РИА Новости. Восемь человек доставлены в больницу после ДТП с участием пассажирской "ГАЗели" в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.

Авария произошла в понедельник утром в Дербентском районе Дагестана близ населенного пункта Джемикент.

"Легковушка столкнулась с пассажирской "ГАЗелью". В результате ДТП восемь человек доставлены в ближайшее медицинское учреждение для осмотра, сколько из них получили тяжелые повреждения, будет уточнено позднее", — рассказал собеседник агентства.