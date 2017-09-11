В Приморье завершены аварийно-восстановительные работы

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Группировка МЧС, командированная в Приморский край для ликвидации последствий стихии, завершила аварийно-восстановительные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.
"Все поставленные задачи выполнены. Аэромобильные группировки МЧС России, командированные месяц назад в Приморский край для ликвидации последствий циклона, покидают регион", — рассказали в ведомстве.
Как отметили в пресс-службе, за время восстановительных работ сотрудники МЧС вывезли порядка 10 тысяч кубометров мусора, расчистили почти 3,5 тысячи придомовых территорий, а также откачали воду из 858 подвальных помещений.