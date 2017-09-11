В Челябинске возбудили уголовное дело после стрельбы коллекторов по окнам

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сен – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело из-за стрельбы по окнам многоквартирного дома в Челябинске, в результате чего пострадала местная жительница, сообщает прокуратура региона.

По данным местных СМИ, днем 2 сентября, как заявлял очевидец, в окно на первом этаже дома в Металлургическом районе Челябинска выстрелили из травматического оружия в женщину. Как уточняют СМИ со ссылкой на соцсети, это сделали коллекторы из-за долга в 2 тысячи рублей, который накопил сын потерпевшей, отбывающий срок в колонии.

Как заявляла прокуратура, по поручению прокурора региона Александра Кондратьева надзорные органы взяли под контроль проверку информации о стрельбе по окнам многоквартирного дома и причинении жительнице дома телесных повреждений.

"В ходе надзора за проводимой проверкой прокурором внесено требование о возбуждении уголовного дела. В отделе полиции "Металлургический" УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело за "умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия", — говорится в сообщении.

Начальнику отдела полиции прокурор дал указания о направлении расследования и производстве конкретных процессуальных действий, уточняется в сообщении. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области, отмечает надзорное ведомство.