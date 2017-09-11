В Якутии пьяного депутата, устроившего ДТП, отправили под домашний арест

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен — РИА Новости. Якутский городской суд отправил под домашний арест депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Николая Румянцева, который, будучи нетрезвым, сбил троих человек, один из которых скончался, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд принял решение заключить его (Румянцева — ред) под домашний арест, адвокат ходатойствовал о том, чтобы его подзащитного отпустили под залог",- сообщили РИА Новости в суде.

Как сообщалось ранее, вечером 7 сентября 56-летний народный избранник, управляя автомобилем Nissan Patrol, сбил троих человек, один из которых скончался до приезда медиков, еще двоих пострадавших госпитализировали с травмами и ушибами. Полиция сообщила, что медицинское освидетельствование показало алкогольное опьянение водителя.

СУСК РФ по Республике Саха (Якутия) возбудило в отношении Румянцева уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, подозреваемый был задержан, дело поручено следователю по особо важным делам.

В пятницу в пресс-службе Ил Тумэн РИА Новости сообщили, что Румянцев работает в составе депутатского корпуса пятого созыва не на постоянной основе и, как и остальные народные избранники Государственного собрания Республики Саха (Якутия), сейчас находится на каникулах. Как сообщалось ранее, Румянцев был одним из инициаторов "закона о трезвости" в Республике Саха (Якутия).