Жителя Красноярска осудили за производство поддельного алкоголя

КРАСНОЯРСК, 11 сен — РИА Новости. Красноярский изготовитель контрафактного алкоголя, у которого нашли подпольный цех в гараже и более 5 тысяч бутылок поддельной продукции, получил два года тюрьмы условно, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.

В конце 2016 года полицейские нашли в гаражном боксе в Красноярске подпольный цех по производству и розливу фальсифицированного алкоголя. На месте обнаружены емкости со спиртом, пустые вино-водочные бутылки, этикетки и акцизные марки с признаками подделки. Была пресечена продажа более 5 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции.

По данным ведомства, суд признал доказанной вину мужчины в использовании поддельных акцизов и изготовлении контрафактной алкогольной продукции.

"Суд, рассмотрев материалы уголовного дела…, вынес обвиняемому приговор в виде двух лет лишения свободы условно", — говорится в сообщении МВД.