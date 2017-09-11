На Камчатке воспитанников детдома госпитализировали с вирусной инфекцией

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Прокуратура Петропавловска-Камчатского начала проверку по факту госпитализации в инфекционную больницу нескольких воспитанников одного из детских домов краевого центра, сообщает в понедельник официальный сайт надзорного ведомства.
Поясняется, что прокуратура запросила полную информацию в лечебном и образовательном учреждениях, а также в управлении Роспотребнадзора по Камчатскому краю.
"По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц по принятию своевременных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья несовершеннолетних", — дополняет ведомство.