В 15 районах Бурятии сняли ограничения на посещение леса

КРАСНОЯРСК, 11 сен — РИА Новости. Сняты ограничения на посещение леса в 15 районах Бурятии, введенные ранее из-за лесных пожаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

В ведомстве сообщили, что ограничения продолжают действовать в шести районах республики, а на всей территории региона – особый противопожарный режим. Ранее сообщалось, что в конце августа в Бурятии был снят режим ЧС, введенный 7 августа.

"В Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Кабанском, Курумканском, Муйском, Мухоршибирском, Окинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тункинском, Хоринском районах сняты ограничения для населения на посещения лесов", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 808 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила около 272 тысяч гектаров. Из них проводились работы по тушению 715 лесных пожаров на почти 52 тысячах гектаров. С начала 2017 года выявлено почти 3 тысячи нарушений правил пожарной безопасности, сумма наложенных штрафов составила более 6,8 миллиона рублей. За пожароопасный сезон выявлено 27 виновников возникновения лесного пожара, возбуждено более 50 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности два человека.