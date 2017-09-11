В 15 районах Бурятии сняли ограничения на посещение леса

КРАСНОЯРСК, 11 сен — РИА Новости. Сняты ограничения на посещение леса в 15 районах Бурятии, введенные ранее из-за лесных пожаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
В ведомстве сообщили, что ограничения продолжают действовать в шести районах республики, а на всей территории региона – особый противопожарный режим. Ранее сообщалось, что в конце августа в Бурятии был снят режим ЧС, введенный 7 августа.
"В Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Кабанском, Курумканском, Муйском, Мухоршибирском, Окинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тункинском, Хоринском районах сняты ограничения для населения на посещения лесов", — говорится в сообщении.