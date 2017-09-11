В Югре возросло число пострадавших при столкновении грузовика и поезда

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 сен — РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения грузовика и пассажирского поезда на переезде в ХМАО увеличилось до 18 человек, сообщили РИА Новости в администрации Нижневартовска.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали 17 человек, среди них четверо детей. Пострадавшие — жители пяти регионов. Как подчеркнули РИА Новости в администрации Нижневартовска, информация о гибели одной из пассажирок поезда, о чем сообщал ряд СМИ, не соответствует действительности.
В воскресенье губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о выделении материальной помощи пострадавшим из резервного фонда правительства региона в сумме 3,3 миллиона рублей. Получателями помощи станут 15 человек.
Столкновение произошло в субботу утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе. По данным транспортной полиции, грузовик, перевозивший песок, по касательной въехал в вагон поезда. Водитель машины в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По одной из версий, он уснул за рулем, однако следователи не исключают, что причина случившегося может быть в неисправности тормозной системы автомобиля. Возбуждено уголовное дело.