В Югре возросло число пострадавших при столкновении грузовика и поезда

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 сен — РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения грузовика и пассажирского поезда на переезде в ХМАО увеличилось до 18 человек, сообщили РИА Новости в администрации Нижневартовска.

"Накануне за медицинской помощью обратился еще один пассажир поезда №346 Адлер-Нижневартовск. У мужчины врачи зафиксировали многочисленные ушибы. Таким образом, общее количество пострадавших составило 18 человек. Отмечается положительная динамика у пациентов, состояние которых накануне оценивалось как тяжелое. Состояние крайне тяжелых пациентов без изменений", — заявили в муниципалитете.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали 17 человек, среди них четверо детей. Пострадавшие — жители пяти регионов. Как подчеркнули РИА Новости в администрации Нижневартовска, информация о гибели одной из пассажирок поезда, о чем сообщал ряд СМИ, не соответствует действительности.

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В воскресенье губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о выделении материальной помощи пострадавшим из резервного фонда правительства региона в сумме 3,3 миллиона рублей. Получателями помощи станут 15 человек.

Столкновение произошло в субботу утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе. По данным транспортной полиции, грузовик, перевозивший песок, по касательной въехал в вагон поезда. Водитель машины в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По одной из версий, он уснул за рулем, однако следователи не исключают, что причина случившегося может быть в неисправности тормозной системы автомобиля. Возбуждено уголовное дело.