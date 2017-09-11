СК изучает причину смерти кандидата в депутаты Тамбовского района Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен — РИА Новости. СУСК РФ по Амурской области проводит проверку по факту обнаружения тела на территории искусственного водохранилища на окраине села Козьмодемьяновка, как сообщил РИА Новости представитель СУСК по региону Алексей Лубинский, найдено тело мужчины 1952 года рождения, в избирательной комиссии Тамбовского района агентству сообщили, что речь идет о кандидате в районные депутаты от партии ЛДПР.

"Карапет Кечян, пенсинер, уроженец Еревана, проживал в селе Козьмодемьяновка, должен был участвовать в воскресенье в выборах, он претендовал на кресло депутата Тамбовского районного Совета народных депутатов от партии ЛДПР, регистрация Кечяна как кандидата в депутаты была аннулирована в связи с его смертью", — сообщили РИА Новости в избирательной комиссии Тамбовского района.

В СК сообщили, что тело мужчины было найдено девятого сентября.

"Девятого сентября на водохранилище было найдено тело мужчины без видимых признаков криминальной смерти, проводится проверка, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства смерти", — сказал представитель СУСК.