В Подмосковье "КамАЗ" выехал на встречную полосу и врезался в семь машин

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Восемь машин, включая грузовик "КамАЗ", столкнулись на Минском шоссе в западном Подмосковье, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"На 65-м километре Минского шоссе в сторону Москвы у грузового автомобиля "КамАЗ" лопнуло колесо, после чего он выехал на встречную полосу, где столкнулся с семью автомобилями. Пострадал один человек", — сказал дежурный офицер.

По его словам, на месте работают полицейские, выясняются все обстоятельства произошедшего.