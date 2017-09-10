На участке в Краснодаре зафиксирован вброс бюллетеней, урна опечатана

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Зафиксирован вброс бюллетеней на избирательном участке в Краснодаре, урна опечатана, правоохранительные органы занимаются этим вопросом, сообщила РИА Новости представитель общественной организации "Россия выбирает" Елена Бабченкова.

"Подтвердился вброс на участке 6023 в Краснодаре, урна опечатана. Следственный комитет и прокуратура занимаются этим вопросом", - сказала она.

По словам Бабченковой, наблюдатели будут настаивать на отмене итогов голосования на этом участке.

Комментариями избиркома и правоохранителей РИА Новости не располагает.

В единый день голосования на Кубани выбирают депутатов регионального парламента, депутатов в представительные органы власти и глав некоторых сельских поселений. На территории края работают 2 тысячи 779 избирательных участков, из которых 29 находятся в местах временного пребывания избирателей. Для обеспечения безопасности привлекли более 10,5 тысячи человек, это сотрудники органов внутренних дел, казаки, представители Росгвардии и ЧОПов.