Пострадавшим в железнодорожной аварии в Югре выделят 3,3 миллиона рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сен — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа направят в общей сложности 3,3 миллиона рублей в качестве материальной помощи пострадавшим в результате столкновения грузовика и пассажирского поезда в Нижневартовском районе, сообщает сайт регионального правительства.
"Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о выделении материальной помощи пострадавшим 9 сентября 2017 года в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского поезда", — говорится в сообщении правительства автономного округа.
Пострадавшим будут выделены средства из резервного фонда правительства Югры в сумме 3,3 миллиона рублей. Так, единовременную материальную выплату в 300 тысяч рублей направят гражданам с тяжелыми травмами. По 200 тысяч получат пострадавшие с травмами средней степени, по 100 тысяч – с легкой степенью. Отмечается также, что помощь получат 15 человек.
Столкновение произошло в субботу утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе. По данным транспортной полиции, грузовик, перевозивший песок, по касательной въехал в вагон поезда. Водитель машины в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По одной из версий, он уснул за рулем, однако следователи не исключают, что причина случившегося может быть в неисправности тормозной системы автомобиля. Возбуждено уголовное дело.
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