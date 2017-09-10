Пострадавшим в железнодорожной аварии в Югре выделят 3,3 миллиона рублей

Столкновение поезда с грузовиком в Югре (17)

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сен — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа направят в общей сложности 3,3 миллиона рублей в качестве материальной помощи пострадавшим в результате столкновения грузовика и пассажирского поезда в Нижневартовском районе, сообщает сайт регионального правительства.

В результате инцидента, по уточненным данным, пострадали 17 человек, среди них четверо детей. Пострадавшие — жители пяти регионов. Как заявили РИА Новости в администрации Нижневартовска, информация о гибели одной из пассажирок поезда, тиражируемая рядом СМИ, не соответствует действительности. При этом у многих пациентов наблюдается положительная динамика.

"Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о выделении материальной помощи пострадавшим 9 сентября 2017 года в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского поезда", — говорится в сообщении правительства автономного округа.

Пострадавшим будут выделены средства из резервного фонда правительства Югры в сумме 3,3 миллиона рублей. Так, единовременную материальную выплату в 300 тысяч рублей направят гражданам с тяжелыми травмами. По 200 тысяч получат пострадавшие с травмами средней степени, по 100 тысяч – с легкой степенью. Отмечается также, что помощь получат 15 человек.

Столкновение произошло в субботу утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе. По данным транспортной полиции, грузовик, перевозивший песок, по касательной въехал в вагон поезда. Водитель машины в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По одной из версий, он уснул за рулем, однако следователи не исключают, что причина случившегося может быть в неисправности тормозной системы автомобиля. Возбуждено уголовное дело.

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