СК проконтролирует дело об истязании приемной девочки на Урале

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Центральный аппарат СК РФ будет контролировать расследование дела об истязании приемной девочки в Свердловской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела об истязании приемного ребенка, возбужденного следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области", — сказала она.
На данном этапе девочка изъята из данной неблагополучной семьи и помещена в учреждение социального профиля, где ей была оказана необходимая психологическая помощь.