СК проконтролирует дело об истязании приемной девочки на Урале

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Центральный аппарат СК РФ будет контролировать расследование дела об истязании приемной девочки в Свердловской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что следствие в Свердловской области подозревает женщину в истязании приемной дочери 2010 года рождения.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела об истязании приемного ребенка, возбужденного следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области", — сказала она.

На данном этапе девочка изъята из данной неблагополучной семьи и помещена в учреждение социального профиля, где ей была оказана необходимая психологическая помощь.

По версии следствия, в 2011 году подозреваемая взяла на воспитание в семью девочку 2010 года рождения. СК полагает, что в период с октября 2015 по май 2017 годов она систематически по малозначительным поводам применяла по отношению к ребенку физическое и психическое насилие, в частности, била девочку ремнем.