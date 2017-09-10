В Кабардино-Балкарии в районе схода селя обнаружили тело третьего погибшего

НАЛЬЧИК, 10 сен – РИА Новости. Спасатели в воскресенье обнаружили в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии тело третьего мужчины, пропавшего без вести во время схода селя в начале сентября, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В воскресенье в пойме реки Баксан между селением Верхний Баксан и городом Тырныауз найдено тело, предположительно, одного из пропавших без вести при сходе селя в Эльбрусском районе 1 сентября", — говорится в сообщении.
В следственном управлении СКР по Кабардино-Балкарии РИА Новости подтвердили факт обнаружения тела. "Личность погибшего пока не установлена. Предположительно, это глава администрации поселка Эльбрус Мусса Джаппуев", — сказал собеседник агентства.