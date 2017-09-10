МВД опровергло информацию о стычке болельщиков ФК "Зенит" с полицией

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В ГУ МВД по Московской области опровергли информацию о стычке полицейских с болельщиками футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург).

Ранее сообщалось, что стычка между болельщиками "Зенита" и полицией произошла около стадиона "Арена Химки" перед матчем чемпионата России с московским "Динамо". Организованная группа болельщиков "Зенита" (около 50 человек) сначала попыталась спровоцировать болельщиков "Динамо", а затем устроила стычку с полицией около стадиона.

"Информация о стычке полицейских с футбольными болельщиками в дежурную часть не поступала", — сказал РИА Новости дежурный офицер ГУ МВД по Московской области.

Информацию о стычке не подтвердили также в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.