Публикация разговора с Улюкаевым призвана отвлечь внимание, заявил Сечин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сен — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал "отключением внимания на негодный объект" обнародование стенограммы его разговора с бывшим главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым.

"Был удивлен, что неожиданно достоянием гласности стали материалы, которые абсолютно не имеют отношения к так называемому делу министра Улюкаева. В спецслужбах есть такой термин — отключение внимание на негодный объект. Вот, когда были запущены эти материалы, общественность сразу начала отвлекаться от сути вопроса на какие-то там проходящие вещи", — рассказал Сечин в интервью телеканалу "Россия".

"Была реализована Улюкаевым следующая конструкция. Он сам требовал незаконное вознаграждение за обычную свою работу. Он сам определил уровень этого вознаграждения. Он сам приехал за тем, чтобы получить это вознаграждение. Сам забрал пакет, сумку, значит, и поставил в багажник своего автомобиля. И сам уехал. Вот и все. А в соответствии с уголовным кодексом РФ это является составом преступления, особенно для должностного лица", — сообщил также Сечин.

Ранее прокурор огласил стенограмму записи разговора Сечина и Улюкаева. Из нее следует, что глава "Роснефти", хоть и с некоторой задержкой, но исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с продуктами, в частности, с колбасой, которую Улюкаев получил после встречи в офисе нефтяной компании. Эксперты-лингвисты пришли к выводу, что оба собеседника использовали в разговоре шифр, но прекрасно понимали, о чем идет речь.

Экс-министр обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.