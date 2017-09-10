После ДТП с восемью жертвами под Екатеринбургом возбудили уголовное дело

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. По факту ДТП под Екатеринбургом, жертвами которого стали восемь человек, заведено уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Дело возбуждено по статье 264 УК ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Максимальная санкция данной статьи – лишение свободы на семь лет.

Грузовик вынесло на встречную полосу

Авария произошла накануне на 24-м километре Полевского тракта около поселка Горный Щит. У большегруза Renault с полуприцепом, загруженным 23 тоннами песка, лопнуло колесо. Грузовик вынесло на встречную полосу, где он врезался в УАЗ. Опрокинувшийся прицеп придавил еще один автомобиль такой же модели.

В результате погибли восемь сотрудников компании Газмонтаж", находившихся в УАЗах. Еще четыре человека пострадали. Все погибшие – мужчины различных возрастов, женщин и детей в транспортных средствах не было.

Как сообщила пресс-служба группы компаний "Газэкс", семьи погибших и пострадавших получат материальную помощь.

Оказать помощь родным жертв ДТП распорядился и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. Он также отметил необходимость приложить максимум усилий для выяснения причины аварии.

"Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким. Без сомнения, вся необходимая помощь и поддержка будет оказана", — заявил он.