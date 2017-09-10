В ДТП на Кубани погиб человек

СОЧИ, 10 сен — РИА Новости. Один человек погиб, еще трое доставлены в больницу в результате лобового столкновения иномарки и частного микроавтобуса в Каневском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть отдела МВД России по Каневскому району около двух часов ночи. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

"По предварительным данным, на 122 км автодороги Краснодар-Ейск водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с частным микроавтобусом. В результате ДТП водитель Hyundai скончался на месте, водитель и два пассажира микроавтобуса доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, уточняет пресс-служба.