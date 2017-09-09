После пожара в Эрмитаже от отравления дымом погибла кошка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Одна кошка, пострадавшая от задымления во время пожара в подвале Эрмитажа, умерла в субботу, состояние остальных не вызывает опасений, сообщила РИА Новости ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

В пятницу в подвале в подсобном помещении Зимнего Дворца произошло возгорание на площади семи квадратных метров, в 12.51 пожар ликвидирован. Во время пожара пострадали четыре эрмитажных кота, их направили на лечение в ветеринарную клинику. Трое из них находились в удовлетворительном состоянии, одна — в тяжелом. Как уточнял Эрмитаж, кошки, находившиеся в подвале в момент возгорания, получили дымовую интоксикацию.

"Кошка Дуся вчера была в тяжелом состоянии, сегодня утром была положительная динамика. Но, к большому сожалению, Дуся сегодня умерла, реанимация не помогла", — сказала Кондратьева.

Она отметила, что три пострадавшие кошки сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, их самочувствие не вызывает опасений.

"Мы еще 3-4 дня понаблюдаем за их состоянием. А затем они либо вернуться в музей, либо передадим их в семьи петербуржцев. К нам уже обратились три человека, которые хотят взять кошек", — рассказала Кондратьева.

Она также сообщила, что сегодня в Эрмитаже вновь провели осмотр кошек и еще одну направили в ветклинику.

Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды: в дни блокады Ленинграда.

После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за ними. В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50 котов и кошек.