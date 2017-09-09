СК разработает концепцию по предупреждению ятрогенных преступлений

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Следственный комитет (СК) России во взаимодействии с Санкт-Петербургским государственным университетом разработает концепцию по предупреждению неосторожных преступлений против жизни и здоровья, связанными с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Об этом председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев договорились в ходе встречи в субботу в Санкт-Петербурге.

По ее словам по итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Следственным комитетом России и Санкт-Петербургским государственным университетом. Его предметом является сотрудничество сторон в образовательной и исследовательской деятельности для достижения целей, представляющих взаимный интерес.

"В рамках сотрудничества будет осуществляться совместная деятельность по подготовке высококвалифицированных специалистов, научное и методическое взаимодействие по вопросам, связанным с деятельностью СК России, включая проведение совместных исследований, проведение симпозиумов, семинаров и конференций с участием представителей сторон и студентов университета, разработка Концепции по предупреждению ятрогенных преступлений, а также взаимодействие по иным вопросам", — сказала Петренко.