Один пострадавший после нападения в центре Сургута остается в больнице

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен — РИА Новости. Один из восьми пострадавших при нападении мужчины с ножом в центре Сургута в настоящее время остается в местной травматологической больнице, на текущей неделе два человека были выписаны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь медицинского учреждения Ирина Цхададзе.
Нападение на прохожих в центре Сургута произошло днем 19 августа. В результате инцидента, по уточненным данным, пострадали восемь человек, семеро были госпитализированы. В тот же день один из раненых был отпущен домой.
Нападавшего, местного жителя 1998 года рождения, при попытке задержания ликвидировали сотрудники полиции, по факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.