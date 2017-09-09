Один пострадавший после нападения в центре Сургута остается в больнице

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен — РИА Новости. Один из восьми пострадавших при нападении мужчины с ножом в центре Сургута в настоящее время остается в местной травматологической больнице, на текущей неделе два человека были выписаны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь медицинского учреждения Ирина Цхададзе.

"В настоящее время в больнице остается один пострадавший, его состояние оценивается как средней степени тяжести, он продолжает лечение в палате интенсивной терапии. Два человека были выписаны в четверг", — рассказала собеседница агентства.

Нападение на прохожих в центре Сургута произошло днем 19 августа. В результате инцидента, по уточненным данным, пострадали восемь человек, семеро были госпитализированы. В тот же день один из раненых был отпущен домой.

Нападавшего, местного жителя 1998 года рождения, при попытке задержания ликвидировали сотрудники полиции, по факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.