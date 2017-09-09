МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Генпрокуратура РФ отказалась утвердить обвинительное заключение по делу экс-главы "Русгидро" Евгения Дода и вернула его следователям из-за противоречий в финансовых экспертизах, пишет в субботу газета "Коммерсант".

"Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу экс-главы ОАО "Русгидро" Евгения Дода, обвиняемого в незаконном начислении себе премий почти на 200 миллионов рублей. Поводом для отправки материалов в СКР для дополнительного расследования стали противоречия в финансовых экспертизах, которые были проведены следствием и стороной защиты", — говорится в материале.

Уточняется, что часть экспертиз в ходе расследования была назначена следствием. Часть провели эксперты по просьбе защиты. Адвокаты Евгения Дода считали, что полученные экспертами данные опровергают позицию следствия о виновности их подзащитного. Чтобы устранить возникшие противоречия в Генпрокуратуре приняли решение вернуть материалы дела в СК.

Дод, арестованный в июне 2016 года по обвинению в мошенничестве, возглавлял "Русгидро" до августа 2015 года. Следствие заявляет, что он по итогам 2013 года выписал себе премию в 353,21 миллиона рублей, неправомерно завысив ее размер. Причем ранее сообщалось, что ущерб составил "не менее 73,2 миллиона рублей".

Экс-глава "Русгидро" не признает себя виновным, но при этом погасил причиненный, по мнению следствия, ущерб. После этого следователь согласился на изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.