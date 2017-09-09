МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Генпрокуратура РФ отказалась утвердить обвинительное заключение по делу экс-главы "Русгидро" Евгения Дода и вернула его следователям из-за противоречий в финансовых экспертизах, пишет в субботу газета "Коммерсант".
Уточняется, что часть экспертиз в ходе расследования была назначена следствием. Часть провели эксперты по просьбе защиты. Адвокаты Евгения Дода считали, что полученные экспертами данные опровергают позицию следствия о виновности их подзащитного. Чтобы устранить возникшие противоречия в Генпрокуратуре приняли решение вернуть материалы дела в СК.
Экс-глава "Русгидро" не признает себя виновным, но при этом погасил причиненный, по мнению следствия, ущерб. После этого следователь согласился на изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.