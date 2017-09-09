ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Судебные приставы на Сахалине задержали объявленную в розыск мать мальчика, которого оскорбляла медсестра, сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов.

"Судебные приставы задержали объявленную в розыск местную жительницу, являющуюся матерью мальчика, подвергшегося оскорблениям медсестры Макаровской ЦРБ", — говорится в сообщении.

Женщину обнаружили во время проверки документов посетителей в зале местного суда. Ее подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. Как стало известно, она скрывалась от следствия.

"Гражданка была оперативно задержана судебными приставами, а затем передана сотрудникам органов внутренних дел в установленном порядке", — сообщили в пресс-службе.

История мальчика получила широкий общественный резонанс, когда в интернете появилось видео, на котором медсестра унижала ребенка за испачканные штаны. Медсестра уволилась из больницы, следствие проверяет ее действия. Мальчик оказался в инфекционном отделении, после того как его забрали из неблагополучной семьи. Органы опеки подали в суд для лишения его матери родительских прав. С сентября 2016 года семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. У матери мальчика есть еще двое несовершеннолетних детей, они находятся под опекой других родственников. Ранее ее уже лишали родительских прав.

В августе суд лишил женщину родительских прав в отношении двух детей — мальчика и его старшей сестры. На данный момент дочь женщины от предыдущего брака находится с отцом, а мальчик был передан органам опеки, так как его отца нет в живых. Женщине разъяснили, что она может восстановиться в родительских правах, если изменит свой образ жизни и отношение к воспитанию детей.