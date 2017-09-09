ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Судебные приставы на Сахалине задержали объявленную в розыск мать мальчика, которого оскорбляла медсестра, сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов.
Женщину обнаружили во время проверки документов посетителей в зале местного суда. Ее подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. Как стало известно, она скрывалась от следствия.
"Гражданка была оперативно задержана судебными приставами, а затем передана сотрудникам органов внутренних дел в установленном порядке", — сообщили в пресс-службе.
В августе суд лишил женщину родительских прав в отношении двух детей — мальчика и его старшей сестры. На данный момент дочь женщины от предыдущего брака находится с отцом, а мальчик был передан органам опеки, так как его отца нет в живых. Женщине разъяснили, что она может восстановиться в родительских правах, если изменит свой образ жизни и отношение к воспитанию детей.