Экс-руководство "Анелик РУ" пыталось скрыть недостачу денежных средств

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Бывшее руководство банка "Анелик РУ" пыталось скрыть недостачу денежных средств в преддверии отзыва лицензии, сообщает Банк России в пятницу.

ЦБ РФ отозвал лицензии у банка 9 августа. Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией требований законодательства и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность. Также ЦБ принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

"Временная администрация по управлению банком "Анелик РУ"… в ходе проведения обследования финансового состояния банка, выявила недостачу денежных средств в его структурных подразделениях, а также операции, направленные на сокрытие фактов недостачи денежных средств в структурных подразделениях банка, осуществленные в преддверии отзыва лицензии", — говорится в сообщении.

Кроме того, бывшим руководством банка не передана временной администрации часть оригиналов кредитных договоров, заключенных банком с заемщиками, что делает невозможным проведение их оценки, а также взыскание задолженности по данным обязательствам в судебном порядке.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка финансовых операциях, имеющих признаки преступлений, была направлена регулятором в Генпрокуратуру РФ, МВД и СКР.

В конце августа АСВ сообщило, что за выплатой страхового возмещения на сумму 15,28 миллиона рублей могут обратиться порядка 370 вкладчиков банка "Анелик РУ". По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля 2017 года занимал 524-е место в банковской системе РФ.