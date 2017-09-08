Следователи возбудили дело после обрушения стены кинотеатра в Балашихе

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Следователи Подмосковья возбудили дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения стены здания кинотеатра в Балашихе, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.

Стена бывшего кинотеатра "Союз" обрушилась в Балашихе в пятницу утром. По данным МЧС, в результате ЧП на улице Фадеева пострадали семь человек. Пять человек были госпитализированы в городскую больницу с черепно-мозговыми травмами и ушибами. Среди них был ребенок, получивший сложный многооскольчатый перелом, его перевели в детскую травматологическую больницу Рошаля в Москве, сообщил замглавврача Балашихинской ЦРБ Александр Капериз.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.