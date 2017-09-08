Гендиректора "Крыльев Невы" осудили за подделку документов для пилотов

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Генеральный директор петербургского авиационного учебного центра "Крылья Невы" Андрей Кочарыгин приговорен к пяти годам колонии общего режима за подделку документов для пилотов, сообщает пресс-служба СК РФ.

Отмечается, что Кочарыгин признан виновным в совершении 70 эпизодов преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 204 УК РФ ("коммерческий подкуп").

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и с лишением права на три года заниматься организационо-распорядительной деятельностью, связанной с управлением всеми видами воздушных транспортных средств", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Кочарыгин с ноября 2009 по февраль 2013 года незаконно изготовил документы, подтверждающие прохождение более полусотни лиц курсов обучения в данной компании и наличие у них квалификации пилота-любителя и пилота коммерческой авиации. За это он получил от них вознаграждение в размере от 5 до 200 тысяч рублей, а всего более пяти миллионов рублей.

В ходе расследования в качестве свидетелей допрошены более 450 лиц, проходивших обучение в компании "Крылья Невы". Также сообщается, что в апреле 2014 года Кочарыгин полностью признал вину в совершенном преступлении.

Как говорится в сообщении, в рамках профилактической работы Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК РФ внесены представления на имя руководителя Росавиации о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в том числе об аннулировании незаконно выданных свидетельств пилотов. Сообщается, что аннулированы 34 свидетельства пилота-любителя, 103 свидетельства коммерческого пилота и одно свидетельство линейного пилота.

Кроме того, следствием выявлены многочисленные факты совершения преступлений пилотами против которых возбуждены уголовные дел. По результатам следствия восемь пилотов уже осуждены, в отношении двух дела рассматриваются в суде, два дела прекращены на стадии следствия.