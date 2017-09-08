Генпрокуратура утвердила обвинение по делу двух членов банды Басаева

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении двух членов банды Шамиля Басаева по делу о посягательстве на жизнь российских военных, сообщается на сайте ведомства.

"Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух уроженцев Карачаево-Черкесской республики по обвинению в совершении преступлений… "участие в банде"… "посягательство на жизнь военнослужащих", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 1999 году они вступили в банду "Карачаевский джамаат", которая под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни напала на военнослужащих Минобороны России. В результате 15 военных погибли, 28 получили ранения различной степени тяжести.

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд Чеченской республики для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в отношении остальных членов банды, объявленных в розыск, расследование продолжается.