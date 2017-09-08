Пострадавшего при обрушении стены в Балашихе ребенка перевели в Москву

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ребенка, пострадавшего при обрушении стены кинотеатра в Балашихе, перевели на лечение в Москву, сообщил РИА Новости заместитель главврача Балашихинской ЦРБ Александр Капериз.
"В больницу доставили пять человек, один из них ребенок. Он после проведения первичной хирургической обработки отправлен в детскую травматологическую больницу Рошаля… перелом сложный, многооскольчатый, и лечить надо в условиях специализированного травматологического отделения", — сказал Капериз.
Он отметил, что у взрослых пациентов диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга и поверхностные ушибы.