В Туле выясняют, откуда на берегу реки взялись человеческие кости

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Следователи в Туле проводят проверку в связи с обнаружением в лесу у реки фрагментов скелета человека, сообщает СУ СКР по региону в пятницу.

Кости были обнаружены 7 сентября в лесополосе около реки Упа в Пролетарском районе Тулы.

"По данному факту следственными органами… проводится доследственная проверка. По данным следствия, в обнаруженных фрагментах костей отсутствует череп, некоторые кости конечностей, кости расположены хаотично в квадрате 4 метра на 4 метра", — говорится в сообщении.

Уточняется, что находка направлена на судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.