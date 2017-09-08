Более 20 тысяч жителей Тульской области остались без воды из-за аварии

ВОРОНЕЖ, 8 сен – РИА Новости. Авария на водопроводе в городе Киреевске Тульской области привела к отключению водоснабжения около двух тысяч домов разной этажности с населением свыше 20 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МЧС области.

Информация о частичном нарушении водоснабжения в Киреевске поступила в управление МЧС в 14.35 мск в пятницу, 8 сентября. Население города составляет чуть менее 25 тысяч человек.

"Без воды остаются около двух тысяч домов разной этажности и чуть более 20 тысяч человек. Нашли предполагаемое место прорыва, проводятся земляные работы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, аварию, предположительно, устранят к 20.00.