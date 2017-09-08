В деле о нападении леопарда уже двое пострадавших детей, заявили в СК

САРАТОВ, 8 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двое детей признаны пострадавшими по делу о нападении леопарда в контактном зоопарке Саратова, сообщило в пятницу областное СУСК РФ.

Ранее СК РФ сообщил, что 26 июля шестилетняя девочка после нападения леопарда в контактном зоопарке в одном из торговых центров Саратова получила повреждения в области шеи, спины и живота, ее госпитализировали. Суд в четверг, 7 сентября, поместил до 5 ноября под домашний арест гендиректора и владельца ООО "Альпака" Дмитрия Мельникова. Он обвиняется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенного группой лиц по предварительному сговору".

Как установило следствие, произошедший 26 июля инцидент с девочкой был не последним в тот день. "В этот же день хищник напал на семилетнего мальчика и укусил его в левую ногу. После получения травмы родители с ребенком обратились в лечебное учреждение. Согласно заключению эксперта, у мальчика на левом бедре имелась подкожная гематома", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с октября 2016 года по 26 июля 2017 года руководство компании "Альпака", организовавшей деятельность зоопарков, оказывало услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным СК, именно это стало причиной травмирования детей и лишь по случайности они не получили более серьезные повреждения.

Ранее в прокуратуре области сообщили, что ООО "Альпака", являющаяся владельцем контактного зоопарка "Мадагаскар", где произошло ЧП, оштрафовано на 50 тысяч рублей за привлечение сотрудников к работе без официального оформления.