МВД задержало злоумышленников, похищавших деньги через поддельные сайты

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские правоохранители задержали злоумышленников, похищавших деньги с банковских счетов, копируя страницы популярных платежных систем и сервисов по продаже авиабилетов, говорится в сообщении на сайте МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, правоохранители получили информацию, что неизвестные создают в интернете фишинговые страницы, копирующие внешний вид популярных платежных систем и сервисов по продаже авиабилетов. Эти страницы использовались для хищения средств с банковских счетов и электронных кошельков граждан.

Отмечается, что таким образом злоумышленники получили реквизиты многих россиян по всей стране и перевели их деньги на подготовленные банковские счета. Как отметила Волк, деятельность велась с 2015 года, а доход составлял около одного миллиона рублей в месяц.

"Полицейские установили двух подозреваемых… В результате скоординированной операции, проведенной на территории Республики Татарстан и Краснодарского края, злоумышленников задержали. Задержанные дают признательные показания. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила официальный представитель МВД РФ.

По версии оперативников, житель Казани руководил этой деятельностью, а также покупал банковские карты. В обязанности второго участника входило создание программных кодов и скриптов, администрирование серверов и поддержание в рабочем состоянии фишинговых ресурсов.

В ходе обысков обнаружены и изъяты компьютеры, на которые были установлены использовавшиеся программы, и банковские карты. Возбуждено дело по статьям "Кража" и "Неправомерный доступ к компьютерной информации".