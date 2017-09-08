У посольства США в Москве в результате инцидента никто не пострадал

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Никто не пострадал в результате инцидента, произошедшего у посольства США в РФ, заявила РИА Новости глава пресс-службы дипмиссии Мария Олсон.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что четверых мужчин задержали в центре Москвы за брошенную в забор посольства США бутылку. В отношении одного из задержанных был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Инцидент произошел ночью 6 сентября, однако известно о нем стало лишь в пятницу.

"Никто не пострадал в результате инцидента, он был урегулирован российскими полицейскими", — заявила Олсон.

Также она отметила, что посольство не комментирует вопросы обеспечения безопасности дипмиссии.