Матвиенко рассказала, кто виноват в ситуации с "ивантеевским стрелком"

НАЛЬЧИК, 8 сен – РИА Новости, Маргарита Савельева. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что семья и школа не уделяли достаточного внимания проблемам девятиклассника, открывшего стрельбу в подмосковной Ивантеевке.

В Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.

"Безопасность школьников – это первостепенная задача и ответственность руководства школ. Сейчас предъявляют претензии охраннику, что он пропустил ребенка. Следствие разберется, но, может, охранник и пропустил, мне кажется, семья и школа "пропустили" ребенка. Вот это самая главная проблема: когда у него были очевидные проблемы, ни семья, ни школа не встали с ним рядом, не пыталась его выслушать, понять, поддержать психологически, в этом главная проблема безопасности", — сказала Матвиенко журналистам в Нальчике.

По ее словам, каждому ребенку нужно уделять необходимое внимание, заботу, знать, чем он живет. "Нам всем над этим надо задуматься", — добавила Матвиенко.

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Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств", а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "Покушение на убийство". Также в связи с инцидентом заведено дело о халатности, прокуратура инициировала проверку в отношении органов профилактики.