В Балашихе начали проверку после обрушения стены кинотеатра

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обрушением стены здания кинотеатра в подмосковной Балашихе, сообщает ведомство в пятницу.

Стена бывшего кинотеатра "Союз" обрушилась в пятницу в Балашихе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, здание бывшего кинотеатра "Союз" находилось на реконструкции. По данным правительства Подмосковья, в результате ЧП пять человек, в том числе ребенок, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным прокуратуры, стена рухнула во время строительно-ремонтных работ.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обрушением здания в городе Балашиха", — говорится в сообщении ведомства.

Проведение проверки поручено Балашихинской городской прокуратуре, которая даст оценку действиям владельца здания и организации, проводившей работы.