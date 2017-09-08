После ЧП в Балашихе госпитализированы пять человек, в том числе ребенок

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пять человек, в том числе один ребенок, госпитализированы после обрушения стены кинотеатра в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба правительства Московской области со ссылкой на главу областного Минздрава Дмитрия Маркова.

"К нам поступил вызов скорой помощи, что около кинотеатра есть шестеро пострадавших. Все они сейчас осмотрены: один отпущен на амбулаторное лечение, пятеро, из которых один ребенок, госпитализированы. Их состояние оценивается как средняя степень тяжести. Госпитализированные находятся в Балашихинской центральной районной больнице", — приводятся в сообщении слова Маркова.

Как уточнили в пресс-службе правительства области, еще одного человека медики отпустили после осмотра.

Стена бывшего кинотеатра "Союз" обрушилась в пятницу в Балашихе. Как сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, в результате ЧП на улице Фадеева пострадали семь человек.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, здание бывшего кинотеатра "Союз" находилось на реконструкции.